Москва, , 14:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин во время беседы с ветеранами боевых действий в День защитника Отечества заявил, что будущее на стороне России.

Владимир Путин kremlin.ru

«Когда выступал с посланием, последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», — сказал Путин.

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Глава государства также добавил, что будущего не бывает без поддержки.

«Мы очень на это рассчитываем», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин признался, что сам бы с трудом слушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию.