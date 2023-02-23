Донецк, , 14:16 — REGNUM Около двух сотен украинских военнопленных готовы вступить в ряды батальона имени Богдана Хмельницкого, который будет сформирован в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщило агентство ТАСС.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К удивлению, число желающих продолжает расти, и на эту минуту уже около 200 пленных готовы отправиться на фронт в составе формируемого батальона имени Богдана Хмельницкого», — сообщил ТАСС представитель силовых структур ДНР.

Как отметил собеседник агентства, на данный момент ведется процедура оформления российских паспортов для уже бывших украинских военных.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины, заявляли, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район города Донецка из реактивных систем залпового огня.

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