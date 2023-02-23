Севастополь, , 14:10 — REGNUM В Севастополе будут названы улицы и скверы именами героев спецоперации. Об этом рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что имена участников СВО будут присваиваться не только улицам, но и различным учреждениям. Все эти действия призваны увековечить имена тех, кто внес большой вклад в Победу.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Это непростая работа, ее нужно сделать правильно, чтобы было увековечено все в соответствии с вкладом, которые ребята внесли в победу», — заявил Развозжаев.

Помимо этого, он сообщил о подготовке в настоящее время документов к выдаче участникам СВО земельных участков в городе. Процесс начнется уже весной 2023 года.