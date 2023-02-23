Севастополь, 23 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. В Севастополе будут названы улицы и скверы именами героев спецоперации. Об этом рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что имена участников СВО будут присваиваться не только улицам, но и различным учреждениям. Все эти действия призваны увековечить имена тех, кто внес большой вклад в победу.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Это непростая работа, ее нужно сделать правильно, чтобы было увековечено всё в соответствии с вкладом, который ребята внесли в победу», — заявил Развозжаев.

Помимо этого, он сообщил о подготовке в настоящее время документов к выдаче участникам СВО земельных участков в городе. Процесс начнется уже весной 2023 года.