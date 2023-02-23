Москва, , 14:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин признался во время общения с ветеранами боевых действий, что сам бы с трудом слушал почти двухчасовое послание Федеральному собранию.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Конечно, всё слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать», — сказал Путин после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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Глава государства также заявил, что, когда он смотрит на участников спецоперации, хочется добавить: и «будущее точно за нами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что статус ветерана боевых действий будет дан всем ополченцам Донбасса.