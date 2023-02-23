Президент Южной Осетии поздравил Путина и всех жителей РФ с Днём защитника Отечества

Цхинвал, , 14:06 — REGNUM Свои поздравления с Днём защитника Отечества направил президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Поздравительное сообщение опубликовано 23 февраля на сайте югоосетинского лидера.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев © Валерий Шарифулин/ТАСС

«Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь многонациональный народ Российской Федерации с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравлении.

Кроме того, Гаглоев отметил, что 23 Февраля, являющееся днём воинской славы, силы духа и ратного мужества, также традиционно отмечается в республике как государственный праздник, а защита Отечества является священным долгом и делом чести для каждого гражданина страны.

«Как в России, так и в Южной Осетии по праву гордятся мужеством и героизмом защитников Отечества, которые всегда самоотверженно отстаивали каждую пядь родной земли. Давнее боевое содружество продолжается и сегодня. Плечом к плечу российские и южноосетинские воины в эти дни сражаются за мир на донбасской земле», — также указывается в сообщении.

Помимо этого, президент Южной Осетии пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, новых успехов и свершений в служении России и ее народу, а всем жителям РФ — мира, благополучия и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, чтобы в День защитника Отечества почтить память павших воинов.