Дзержинск, Нижегородская область, , 14:00 — REGNUM Российский актёр и режиссёр, звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков резко раскритиковал артистов, которые на фоне специальной военной операции сбежали из России. Такое поведение он считает глупым и недальновидным.

Владимир Шевельков Цитата из видео: «Судьба человека Владимир шевельков»

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«Ну тупняк у этих людей! Они не понимают, что Запад хочет сожрать не только Россию, но и весь мир, как червь яблоко», ― сказал Шевельков в беседе с aif.ru.

Актёр напомнил, что уехавшие из страны отечественные звёзды получили всё именно в России. А своими поступками, осудив спецоперацию и уехав из страны, они поступили подло.

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Шевельков также считает, что у Запада абсолютно паразитирующая психология.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в частности, из России сбежал актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Актёр Евгений Кулаков, известный по сериалам «След» и «Физрук», переехал из России в Израиль.