Тель-Авив, Израиль, , 13:56 — REGNUM Истребители военно-воздушных сил Израиля 23 февраля нанесли удары под двум объектам движения ХАМАС в Газе. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии обороны.

Бомбы. ВВС Израиля Iaf.org.il

«Истребители нанесли удар по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС и расположенному в центральной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, в северной части Газы израильские самолёты атаковали склад оружия, принадлежащий ХАМАС. Сообщается, что удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории, совершённый из сектора Газа.

Напомним, 23 февраля в израильских городах Ашкелон и Сдерот включили сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. В армии обороны сообщили, что по населённым пунктам запустили шесть ракет. Пять из них были сбиты, одна упала на незаселённой территории.

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