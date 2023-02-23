Хельсинки, , 13:55 — REGNUM Три танка Leopard 2 намерена передать Финляндия Киеву, сообщает 23 февраля финское минобороны.

Танк Leopard 2 © Axel Heimken/Global Look Press

Танки будут переданы украинской стороне в рамках 13-го пакета военной помощи.

Напомним, в январе Германия дала разрешение передавать Киеву германские Leopard 2, находящиеся на вооружении у других стран.

18 февраля финский президент Саули Ниинистё заявил, что «несколько танков» для Киева найдётся. После того как Берлин призвал Хельсинки к поставкам Киеву дополнительных боевых танков, Ниинистё отметил, что у его страны «очень протяженная граница с Россией».

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