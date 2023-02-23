Рахмон заявил, что нужно принимать меры для защиты территориальной целостности Таджикистана

Душанбе, , 13:46 — REGNUM Принять меры для укрепления обороноспособности Таджикистана вынуждают власти страны ситуация в регионе и мире, а также необходимость защиты территориальной неприкосновенности республики. Об этом 23 февраля говорится в поздравлении таджикского президента Эмомали Рахмона по случаю 30-летия создания армии страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«События последних лет в мире побуждают нас и в дальнейшем принимать необходимые меры для приведения в соответствие с требованиями дня уровня готовности наших вооруженных сил и укрепления оборонной мощи страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Таджикистана добавил, что также к принятию таких мер власти республики вынуждает необходимость защиты независимости, свободы и территориальной неприкосновенности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после землетрясения, произошедшего 23 февраля утром на территории Таджикистана, зарегистрировали пять афтершоков силой до 4,7 балла по шкале Рихтера.