Москва, 23 февраля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. На призыв защищать Отечество вся Россия ответила «да». Об этом в поздравительном сообщении с Днём защитника Отечества в телеграм-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

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«Поздравляю всех с праздником! Вот и настало время, когда с каждого Отечество спросило: готовы защитить? И мы всей страной ответили «да». Не задавая вопросов, которые есть у каждого, встали и сделали», ― отметила российский дипломат.

При этом она подчеркнула, что были и те, кто оказался не готов к этому и просто уехал из России.

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«У тех, кто отъехал, Отечества нет, или оно в другом месте и тоже временно, ― продолжила она. ― Но и притчу про блудного сына мы не забываем. Защитим и тех, кто искренне раскаялся, вернувшись к Отечеству».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. участие в нём приняли более 200 тыс. человек. На мероприятии выступил президент России Владимир Путин.