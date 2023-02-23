Москва, 23 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил совместные усилия государства и церкви в консолидации общества в такое непростое время и пожелал Путину душевной и телесной крепости.

Александр Щербак/ТАСС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в многотрудном и ответственном служении, с усердием совершаемом Вами на пользу нашей страны и сограждан», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.

Свои поздравления патриарх также направил премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу.

Как отметил глава РПЦ, поздравляя весь личный состав ВС РФ, солдаты и офицеры «самоотверженно и героически несут ратное служение на юго-западных рубежах России и защищают мирное население Донбасса».