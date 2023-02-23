Мариуполь, ДНР, 23 февраля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в районе морского порта Мариуполя, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на полицию города.

Mil.ru Комплекс ПВО

Сообщается, что система сработала, предположительно, в районе морского порта 23 февраля.

«Отработала система ПВО», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 22 февраля девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила российская система ПВО в ряде районов ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей.