Хельсинки, 23 февраля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. 27-летний российский голкипер «Ростова» Максим Рудаков, выступающий за финский клуб «Хонка» на правах аренды, рассказал об отношении к нему в Финляндии.

Peltimikko Максим Рудаков

«Изменилось ли отношение со стороны местных за год? Нисколько. Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Мне комфортно здесь», — рассказал футболист в интервью изданию «Чемпионат».

В текущем сезоне Максим Рудаков принял участие в трех матчах высшей лиги Финляндии, в которых пропустил пять мячей. Три раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.