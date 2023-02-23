Кишинёв, 23 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду отправилась с поездками по другим странам, в то время, когда она должна удерживать Киев от нападения на Приднестровье. Об этом 23 февраля заявил журналистам экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Он отреагировал на участившиеся заявления представителей украинских властей о готовности «помочь» Молдавии решить конфликт с Приднестровьем силовым путём.

«Майя Санду должна чётко сказать руководству Украины: не нужна нам ваша помощь, не втягивайте нас в войну. Однако, к сожалению, руководство Молдовы идёт по украинскому сценарию», — сказал Додон.

По его мнению, Санду неспроста отправилась в Румынию. Додон считает, что она «боится» вероятного обострения в регионе и «сбежала».

Напомним, о вероятном нападении украинских войск на Приднестровье сообщила 23 февраля пресс-служба Минобороны РФ. Возле приднестровского села Колбасна расположен крупнейший в Европе склад боеприпасов и вооружений, оставшийся там с советских времён. Он находится в двух километрах от границы с Украиной.