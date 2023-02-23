Пекин, , 13:24 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал Соединенные Штаты Америки за чрезмерно агрессивную внешнюю политику, вылившуюся во множество вооруженных конфликтов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь © WU HONG/ЕРА/ТАСС

«США являются крупнейшим разжигателем войны. За свою более чем 240-летнюю историю США не воевали в течение всего 16 лет», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Также Вэньбинь заявил, что после завершения Второй мировой войны США были инициаторами более 80% вооруженных конфликтов.

Ранее Вэньбинь в ходе своего выступления опроверг обвинения США о том, что Пекин якобы поставляет России летальное оружие.