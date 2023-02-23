Москва, , 13:19 — REGNUM Забота о положении защитников России является святой обязанностью государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 февраля в беседе с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня защитника Отечества.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — сказал президент.

Он перед этим в рамках церемонии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и почтил память павших минутой молчания.

Напомним, ранее в поздравлении ко Дню защитника Отечества Путин заявил, что основой для совершенствования боевой подготовки в армии должны стать те солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя «наилучшим образом» в боях на передовой.

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