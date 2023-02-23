Москва, 23 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Забота о положении защитников России является святой обязанностью государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 февраля в беседе с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата по случаю Дня защитника Отечества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — сказал президент.

Он перед этим в рамках церемонии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и почтил память павших минутой молчания.

Напомним, ранее в поздравлении ко Дню защитника Отечества Путин заявил, что основой для совершенствования боевой подготовки в армии должны стать те солдаты, сержанты и офицеры, которые проявили себя «наилучшим образом» в боях на передовой.