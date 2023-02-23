Путин заявил о прямом подчинении фонда поддержки участников СВО правительству РФ

Москва, , 13:15 — REGNUM Фонд поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации будет напрямую подчинен правительству России. Об этом сообщил 23 февраля президент РФ Владимир Путин при встрече с участниками церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

«Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — сказал Путин.

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Напомним, о создании специального фонда поддержки участников СВО и их семей российский президент заявил в своем послании Федеральному собранию, которое было оглашено 21 февраля 2023 года. Как подчеркнул глава государства, фонд будет оказывать адресную помощь военнослужащим, выполняющим свой долг по защите Родины.