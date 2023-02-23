Москва, , 13:17 — REGNUM Поставленные Россией условия придётся соблюдать Киеву и его западным хозяевам, если они захотят «сесть за стол переговоров», заявил 23 февраля заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Киевский террористический режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны прежде всего прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие, — сказал Галузин. — После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий».

По словам российского дипломата, возобновление переговоров зависит «исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий».

Галузин в интервью ТАСС напомнил, что НАТО продолжает расширять номенклатуру поставок вооружений, что «неминуемо ведёт к эскалации конфликта». Так что перспектива переговоров пока не просматривается.

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