Москва, 23 февраля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Поставленные Россией условия придётся соблюдать Киеву и его западным хозяевам, если они захотят «сесть за стол переговоров», заявил 23 февраля заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны прежде всего прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие, — сказал Галузин. — После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий».

По словам российского дипломата, возобновление переговоров зависит «исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий».

Галузин в интервью ТАСС напомнил, что НАТО продолжает расширять номенклатуру поставок вооружений, что «неминуемо ведёт к эскалации конфликта». Так что перспектива переговоров пока не просматривается.