Москва, , 13:07 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал обвинения Вашингтона в поставках России беспочвенными.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

«Так называемые «разведданные США» [о поставках оружия Вооруженным силам России — ред.] являются домыслами и клеветой в адрес Китая», — заявил представитель внешнеполитического ведомства 23 февраля.

Также Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин с самого начала конфликта на Украине призывал прийти к миру путем мирных переговоров.

Ранее представитель минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что агрессивная риторика США в адрес КНР направлена на оправдание расширения американского ядерного арсенала.

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