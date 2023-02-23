Минск, , 13:07 — REGNUM Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 98%, сообщила 23 февраля пресс-служба Минэнерго страны.

Белорусская АЭС © Виктор Толочко/Sputnik/ТАСС

«Во втором полугодии 2023 года второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию», — говорится в сообщении

По данным белорусского ведомства, завершается подготовка к пуску цепной реакции и выводу реактора на минимально контролируемый уровень — 1% мощности. При успешном выполнении всех работ последует переход к энергетическому пуску блока.

Напомним, Белорусская АЭС расположена в районе города Островец. БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. В 2021 году ввели в промышленную эксплуатацию первый энергоблок.