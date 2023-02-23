Шебекино, Белгородская область, , 13:03 — REGNUM Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области вновь попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи — частично отсутствует электроэнергия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гладкова.

Губернатор отметил, что на данный момент аварийные службы работают над устранением последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ возросло до трех человек.

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