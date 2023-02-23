Астана, 23 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Казахстане не будут создавать частные военные компании. Об этом 23 февраля журналистам заявил заместитель министра обороны республики Султан Камалетдинов.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Военнослужащие армии Казахстана

По его словам, министерство обороны Казахстана считает, что в республике для этого нет ни оснований, ни нормативно-правовой базы.

«Государство содержит вооружённые силы, другие войска, воинские формирования, которые предназначены для обеспечения безопасности своей страны. И в Конституции нет других структур, которые бы обеспечивали безопасность», ― пояснил замглавы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение изменений в военную доктрину республики. Так, в неё включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры по систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрению системы военного планирования.

Как пояснили в минобороны страны, изменения отражают угрозы, которые появились в последнее время.