Киев, 23 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. По утверждению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев не станет применять истребители и дальнобойное оружие, если таковые будут поставлены ему странами Запада, против России, однако намерен их использовать «для освобождения территорий». Он заявил об этом 22 февраля британскому телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал он в ответ на вопрос о том, готов ли Киев дать гарантии того, что он не будет задействовать истребители и оружие большой дальности Запада для ударов по российской территории.

В то же время Кулеба указал, что вооружённые формирования Украины применяют поставляемое им Западом вооружение для нанесения ударов по воссоединившимся с Россией территориям.

При этом в материале телеканала отмечается, что глава украинского МИД выступил с утверждением, что истребители стран Запада не будут использоваться Киевом «для удара по целям внутри России».

Отметим, ранее представители Киева, включая украинского лидера Владимира Зеленского, неоднократно заявляли, что считают «своей территорией» воссоединившийся с Россией по итогам референдума в 2014 году полуостров Крым, и угрожали нанесением ударов по нему и попыткой его захвата.