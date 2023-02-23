Глава минобороны Швеции не исключил отправку танков Киеву
Стокгольм, 23 февраля 2023, 13:01 — REGNUM Правительство Швеции в новый пакет военной помощи, который готовится для Киева, может включить и танки. Об этом 23 февраля сообщил журналистам глава минобороны Швеции Пол Йонсон.
«Мы открыты для этого, и у нас есть тесный диалог, в частности с Германией, по этому поводу», — сказал министр.
Он добавил, что Швеция уже пообещала поставить на Украину 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90. Кроме того, к отправке готовят самоходную артиллерийскую установку Archer.
Напомним, в январе, когда ряд стран заявил о готовности передать Киеву танки Leopard 2, Йонсон сказал, что Швеция, возможно, поставит на Украину шведскую версию этого немецкого танка Stridsvagn 122.
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