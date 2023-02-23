Стокгольм, 23 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Правительство Швеции в новый пакет военной помощи, который готовится для Киева, может включить и танки. Об этом 23 февраля сообщил журналистам глава минобороны Швеции Пол Йонсон.

government.se Пол Йонсон, министр обороны Швеции

«Мы открыты для этого, и у нас есть тесный диалог, в частности с Германией, по этому поводу», — сказал министр.

Он добавил, что Швеция уже пообещала поставить на Украину 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90. Кроме того, к отправке готовят самоходную артиллерийскую установку Archer.

Напомним, в январе, когда ряд стран заявил о готовности передать Киеву танки Leopard 2, Йонсон сказал, что Швеция, возможно, поставит на Украину шведскую версию этого немецкого танка Stridsvagn 122.