Москва, , 12:59 — REGNUM Российское посредничество в урегулировании отношений Армении и Азербайджана заключается в обеспечении содержательного диалога между двумя республиками, 23 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

аместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Наше посредничество заключается в том, чтобы обеспечить конструктивный и содержательный диалог в целях поиска взаимоприемлемых развязок, учитывающих интересы обеих сторон», — заявил Галузин.

Для этого спецпредставитель российского министра иностранных дел по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев периодически приезжает в Азербайджан и в Армению. Москва делится с Ереваном и Баку видением базовых принципов и параметров мирного процесса, учитывая при этом подходы сторон.

Российский дипломат в интервью ТАСС отмечает, что в основе предпринимаемых усилий по улучшению отношений Армении и Азербайджана лежит для России комплекс трёхсторонних договоренностей 2020–2022 гг. Москва оказывает «последовательное содействие сторонам в выработке мирного договора».

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