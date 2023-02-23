Москва, 23 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Российское посредничество в урегулировании отношений Армении и Азербайджана заключается в обеспечении содержательного диалога между двумя республиками, заявил 23 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин

«Наше посредничество заключается в том, чтобы обеспечить конструктивный и содержательный диалог в целях поиска взаимоприемлемых развязок, учитывающих интересы обеих сторон», — заявил Галузин.

Для этого спецпредставитель российского министра иностранных дел по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Ховаев периодически приезжает в Азербайджан и Армению. Москва делится с Ереваном и Баку видением базовых принципов и параметров мирного процесса, учитывая при этом подходы сторон.

Российский дипломат в интервью ТАСС отмечает, что для России в основе предпринимаемых усилий по улучшению отношений Армении и Азербайджана лежит комплекс трёхсторонних договоренностей 2020–2022 гг. Москва оказывает «последовательное содействие сторонам в выработке мирного договора».