В Пекине раскритиковали агрессивную риторику США в адрес Китая
Пекин, 23 февраля 2023, 12:55 — REGNUM Риторика Соединенных Штатов Америки в адрес Китая направлена на оправдание расширения собственного ядерного потенциала, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй 23 февраля.
«Американская сторона неоднократно спекулировала понятием так называемой китайской ядерной угрозы», — отметил Кэфэй в ходе пресс-конференции.
Также представитель оборонного ведомства заявил, что Вашингтон делает подобные заявления с целью расширения собственного ядерного арсенала.
Ранее японский специалист по Северной Корее Хадзимэ Идзуми в беседе с РИА Новости рассказал о потенциале межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».
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