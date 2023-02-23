Пекин, 23 февраля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Риторика Соединенных Штатов Америки в адрес Китая направлена на оправдание расширения собственного ядерного потенциала, заявил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Американская сторона неоднократно спекулировала понятием так называемой китайской ядерной угрозы», — отметил Кэфэй в ходе пресс-конференции.

Также представитель оборонного ведомства заявил, что Вашингтон делает подобные заявления с целью расширения собственного ядерного арсенала.

Ранее японский специалист по Северной Корее Хадзимэ Идзуми в беседе с РИА Новости рассказал о потенциале межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».