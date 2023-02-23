Бангалор, Индия, , 12:50 — REGNUM Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине дополнительную экономическую помощь. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре (Индия).

Министр финансов США Джанет Йеллен US Department of the Treasury

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине», — сказала Джанет Йеллен.

По её словам, крайне важно, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) приступил к программе финансирования Киева. Кризис на Украине, как считает Йеллен, стал главным фактором, формирующим мировую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты, вероятно, смогут избежать рецессии в этом году.