Бангалор, Индия, 23 февраля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине дополнительную экономическую помощь. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре (Индия).

US Department of the Treasury Министр финансов США Джанет Йеллен

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около $10 млрд в качестве дополнительной экономической помощи Украине», — сказала Джанет Йеллен.

По её словам, крайне важно, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) приступил к программе финансирования Киева. Кризис на Украине, как считает Йеллен, стал главным фактором, формирующим мировую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты, вероятно, смогут избежать рецессии в этом году.