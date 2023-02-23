Лондон, , 12:49 — REGNUM Власти Великобритании совсем не заботятся о подданных Соединённого Королевства и обороноспособности своей страны. Такой вывод сделали читатели британской газеты Daily Mail, гневно комментируя слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон выделит Украине новые танки, в случае если уже имеющиеся будут уничтожены.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес © Alexander Welscher/Global Look Press

«Что, чёрт возьми, мы делаем, я не одобряю действия нашего правительства, остановитесь сейчас же», ― возмутился glossover.

«А что случилось с 900 танками, которые были у Украины в начале конфликта?» — спросил Frank Ryan.

Другой комментатор поинтересовался, почему вообще кто-то что-то посылает Украине.

«Я думал, что Украина выиграла или это была очередная ложь», — указал он.

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«Мы не должны снижать нашу обороноспособность, предоставляя наше оружие Украине. Это полное безумие», ― считает Бен Шокли.

Самого главу минобороны Великобритании после заявлений о помощи Украине читатели посчитали «идиотом» и «законченным психом».

«А я думал, Уоллес говорил разумно! Каждый министр ― законченный псих, полностью оторванный от реальности», ― считает Keefree,

Также читатели издания недоумевают, почему у государства «всегда хватает денег на всех», кроме своих граждан.

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«На миллионы, которые выклянчил Зеленский, он уже может купить себе ещё одну страну. И я очень хочу знать, где сейчас направленные ему деньги», — поинтересовался другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о готовности отправить Киеву новые танки, но лишь при условии, что уже обещанные Challenger 2 будут уничтожены в ходе боевых действий на Украине.

Напомним, за последний год военная помощь Украине от Великобритании составила около $2,7 млрд. Было поставлено около 3 млн единиц военной техники, включая танки Challenger 2 и 200 других бронемашин.