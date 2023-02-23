После падения военного самолёта Су-25 в Белгородской области загорелось сенохранилище

Белгород, , 12:45 — REGNUM В результате крушения самолёта Воздушно-космических сил России Су-25 в Валуйском районе Белгородской области произошло возгорание сенохранилища около частного домовладения, которое на данный момент уже ликвидировано. Об этом 23 февраля рассказал замглавы администрации Валуйского района Сергей Слесаренко.

Елена Слесаренко Volgograd. er

«Хвостовая часть самолета, когда шла юзом [скользя], зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы районной администрации уточнил, что в результате крушения Су-25 на земле нет никаких разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пилот потерпевшего крушение во время возвращения на аэродром базирования на территории Белгородской области штурмовика Су-25 погиб.