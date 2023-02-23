Белгород, 23 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В результате крушения самолёта Воздушно-космических сил России Су-25 в Валуйском районе Белгородской области около частного домовладения произошло возгорание сенохранилища, которое на данный момент уже ликвидировано. Об этом 23 февраля рассказал замглавы администрации Валуйского района Сергей Слесаренко.

Минобороны России СУ-25

«Хвостовая часть самолета, когда шла юзом [скользя], зацепила сенохранилище частного домовладения. Возгорание сена было, его сразу же потушили», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы районной администрации уточнил, что в результате крушения Су-25 на земле нет никаких разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пилот потерпевшего крушение во время возвращения на аэродром базирования на территории Белгородской области штурмовика Су-25 погиб.