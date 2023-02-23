Париж, 23 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить в марте четыре государства Центральной Африки, сообщили журналистам 23 февраля в Елисейском дворце.

Peter Kneffel/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Визит президента в государства Центральной Африки продлится с 1 по 5 марта», — говорится в сообщении.

Ожидается, что глава французского государства сначала посетит Габон, где примет участие в саммите, посвященном сохранению лесов, а затем отправится в Анголу, Республику Конго и Демократическую республику Конго. На повестке визита президента — укрепление сотрудничества с африканскими государствами в различных сферах, в том числе образовании, сельском хозяйстве и культуре.