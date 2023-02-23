В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Киев, 23 февраля 2023, 12:36 — REGNUM Воздушная тревога объявлена 23 февраля в Киеве и Киевской области.
В Киевской области воздушную тревогу объявили в 12:11 мск, а в столице Украины — в 12:29 мск.
Ранее, в 11:56 мск, воздушная тревога была объявлена в Черниговской области.
Утром 23 февраля этот режим действовал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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