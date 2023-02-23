Киев, 23 февраля 2023, 12:36 — REGNUM Воздушная тревога объявлена 23 февраля в Киеве и Киевской области.

Воздушная тревога
Воздушная тревога
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 12:11 мск, а в столице Украины — в 12:29 мск.

Ранее, в 11:56 мск, воздушная тревога была объявлена в Черниговской области.

Утром 23 февраля этот режим действовал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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