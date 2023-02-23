Пекин, 23 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Китае считают, что США должны предоставить информацию о взрывах на «Северных потоках», произошедших в сентябре 2022 года. С призывом к Вашингтону раскрыть данные об этом обратился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

«Мы надеемся, что США смогут предоставить разведданные о взрывах на газопроводах «Северный поток», вместо того чтобы скрывать информацию», — заявил китайский дипломат.

Напомним, днем ранее Ван Вэньбинь заявил, что в Китае уверены в необходимости объективного, беспристрастного и профессионального расследования по факту ЧП на газопроводах «Северный поток» и Северный поток — 2». По его словам, если все обстоятельства диверсии и виновные в ней не будут установлены, это даст возможность совершившим её странам почувствовать безнаказанность и продолжать совершать теракты.