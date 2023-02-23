Донецк, , 12:31 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелу подвергся Ворошиловский район города Донецка. Всего в указанном направлении было выпущено 6 ракет из установок РСЗО.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил об обстреле центра города со стороны ВСУ.

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