Донецк, 23 февраля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Уточняется, что обстрелу подвергся Ворошиловский район города Донецка. Всего в указанном направлении было выпущено шесть ракет из установок РСЗО.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил об обстреле центра города со стороны ВСУ.