На территории посольства Швейцарии в Москве обнаружены две гранаты — СМИ

Москва, , 12:30 — REGNUM Пакет с двумя гранатами был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве. Об этом 23 февраля сообщает телеграм-канал Baza.

Здание посольства Швейцарии в Москве © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, что прозрачный пакет был обнаружен сотрудниками службы безопасности швейцарской дипмиссии при обходе территории.

«В пакете лежали две гранаты РГД», — говорится в сообщении, и уточняется, что в данный момент на место обнаружения боеприпасов прибыли сотрудники полиции и сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что Москва в качестве ответной меры высылает из России четырёх сотрудников посольства Австрии.