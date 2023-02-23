Возле посольства Швейцарии в Москве нашли гранаты — СМИ
Москва, 23 февраля 2023, 12:30 — REGNUM Пакет с двумя гранатами был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве. Об этом 23 февраля сообщает телеграм-канал Baza.
Уточняется, что прозрачный пакет был обнаружен сотрудниками службы безопасности швейцарской дипмиссии при обходе территории.
«В пакете лежали две гранаты РГД», — говорится в сообщении, и уточняется, что в данный момент на место обнаружения боеприпасов прибыли сотрудники полиции и сапёры.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что Москва в качестве ответной меры высылает из России четырёх сотрудников посольства Австрии.