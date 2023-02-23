Москва, 23 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Пакет с двумя гранатами был обнаружен на территории посольства Швейцарии в Москве. Об этом 23 февраля сообщает телеграм-канал Baza.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Здание посольства Швейцарии в Москве

Уточняется, что прозрачный пакет был найден сотрудниками службы безопасности швейцарской дипмиссии при обходе территории.

«В пакете лежали две гранаты РГД», — говорится в сообщении и уточняется, что в данный момент на место обнаружения боеприпасов прибыли сотрудники полиции и сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что Москва в качестве ответной меры высылает из России четырёх сотрудников посольства Австрии.