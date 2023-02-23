Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Вмешательство Киева в молдавско-приднестровский конфликт будет расцениваться, как агрессия. Об этом 23 февраля сообщил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он призвал власти Украины заниматься своими проблемами, а не оказывать «помощь» Молдавии. Додон подчеркнул, что Кишинёв продолжил искать мирные пути разрешения конфликта с Тирасполем, а не с помощью введения войск.

«Мы мирно решим эту проблему. Не так, как украинцы хотят — ввести войска и так далее. Любой шаг со стороны Украины в сторону Приднестровья будет агрессией против Республики Молдова», — заявил Додон.

Стоит отметить, что утром 23 февраля пресс-служба Минобороны России распространила заявление о готовящейся украинскими войсками провокации. По данным министерства, ВСУ планируют напасть на Приднестровье, переодев военнослужащих в российскую форму.

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