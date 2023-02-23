Москва, , 12:27 — REGNUM Повышение температуры до 60–70 °С, возможно, будет наблюдаться при возвращении на Землю корабля «Союз МС-22» с повреждённым радиатором системы терморегулирования, сообщил 23 февраля журналистам руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Союз МС-22 nasa.gov

Соловьёв рассказал, что все системы «Союза МС-22» были протестированы, когда у корабля обнаружилось повреждение. Все системы, кроме терморегулирования, работали штатно.

«Там очень быстро мы подходили к температуре 60–70 °С «, — рассказал Соловьёв, добавив, что уже при повышении до 40–50 °С «микросхемы начинают улетать».

Напомним, Соловьёв информировал ранее, что «Союз МС-22» в конце марта вернётся на Землю. Космонавтов на нём не будет: он вернётся в беспилотном режиме. Система терморегулирования корабля оказалась повреждена в конце декабря прошлого года, вероятно, из-за удара спорадическим метеороидом.

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