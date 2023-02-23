Кишинёв, , 12:22 — REGNUM В Молдавии раскрыли иностранную агентурную сеть. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Службой информации и безопасности (СИБ) страны.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно полученной информации, под следствием находятся пять граждан Молдавии.

«Двое были задержаны и помещены под стражу в декабре 2022 года, еще трое находятся в статусе подозреваемых», — говорится в сообщении СИБ Молдавии.

Уточняется, что граждане Молдавии были завербованы представителями спецслужб третьей страны. Расследование в отношении этой группы длится с 2020 года. Спецслужбы считают, что данная сеть причастна к организации массовых акций протеста и разжиганию межнациональной розни.