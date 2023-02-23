Варшава, , 12:20 — REGNUM В Польше предъявлены обвинения в шпионаже гражданину России. Постоянно проживающего на территории страны уже многие годы мужчину поймали на попытке установить контакты с местными военнослужащими. Об этом 23 февраля сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, Служба военной контрразведки установила, что подозреваемый добывал информацию о Вооруженных силах Польши по заданию российской военной разведки. В частности, он собирал данные о расположении ряда воинских частей, их структуры, штатной численности, деталей вооружения подразделений, вида применяемой техники и даже денежного довольствия военнослужащих.

Российского гражданина задержали в апреле 2022 года. Он был арестован. За данное преступление его могут лишить свободы на десять лет.

Ранее сообщалось о том, что военная разведка Нидерландов заподозрила Россию в шпионаже и подготовке саботажа в Северном море.

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