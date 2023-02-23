Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Москва, 23 февраля 2023, 12:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, чтобы в День защитника Отечества почтить память павших воинов.
Глава государства приехал в Александровский сад, где прошла памятная церемония, на которой военнослужащие Президентского полка возложили венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Президент поправил ленту и постоял некоторое время, почтив память всех погибших защитников Родины.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества всех участников спецоперации по защите Донбасса и установлению мира на Украине. Президент поздравил российских военнослужащих, а также ветеранов Великой Отечественной войны.
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