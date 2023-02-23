Москва, , 12:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, чтобы в День защитника Отечества почтить память павших воинов.

Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава государства приехал в Александровский сад, где прошла памятная церемония, на которой военнослужащие Президентского полка возложили венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Президент поправил ленту и постоял некоторое время, почтив память всех погибших защитников Родины.

Ранее по теме: Путин рассказал, в чём заключается залог победы России

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества всех участников спецоперации по защите Донбасса и установлению мира на Украине. Президент поздравил российских военнослужащих, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

Читайте развитие сюжета: Путин: забота о защитниках России является святой обязанностью государства