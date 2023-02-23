Варшава, 23 февраля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. На Украине почти полгода работали сапёры польской полиции. О тайной миссии, в которой были задействованы почти сотни сотрудников правоохранительного ведомства, 23 февраля сообщил портал Wirtualna Polska

Сергей Бобылев/ТАСС Полиция Польши

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По данным портала, Польша отправила на Украину 98 полицейских для секретной операции по разминированию территорий.

«Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить сапёров. Однако, согласилась только Польша», — указано в статье.

Отмечается, что остальные страны посчитали отправку своих полицейских в регион конфликта слишком опасной. Кроме того, отправка на Украину военных сапёров из стран НАТО была бы расценена Россией «как провокация», отмечают авторы материала.

По поручению главы польского МВД Мариуша Камински был создан гуманитарный контингент полиции, в который вошли офицеры отдельных контртеррористических подразделений полиции, добровольно пожелавшие участвовать в операции, всего 98 человек.

Поляки отправились на Украину со своим снаряжением в начале октября, пробыли там около пяти месяцев. По просьбе украинской стороны сапёры занимались разминированием территорий. Они работали, в частности, в окрестностях Киева и Днепра и зачистили от снарядов более 342 тыс. кв. м, обезвредили около 2 тыс. опасных предметов.

На данный момент все польские полицейские вернулись в Польшу. Во время операции никто из членов миссии не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что военные западных страх не будут отправлены на Украину для участия в конфликте. По его словам, присутствие на Украине солдат ЕС или солдат НАТО ни при каком сценарии не предполагается.